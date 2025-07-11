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11 июля 2025 в 10:50

Стало известно, кто управлял отношениями Старовойта с молодой девушкой

SHOT: отношения Старовойта с молодой возлюбленной продвигала ее мать

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Чингаев Ярослав /Агентство «Москва»

Telegram-канал SHOT утверждает, что главным инициатором отношений экс-министра Романа Старовойта и его молодой возлюбленной Полины Копыловой была ее мать Лилия Витальева. По информации канала, именно родительница настраивала дочь на связь с влиятельным и обеспеченным мужчиной.

Авторы канала со ссылкой на знакомых семьи сообщают, что у Лилии Витальевны очень властный характер, женщина всегда стремилась к богатой жизни, а до 2021 года на дому торговала «брендовыми» вещами из Турции.

Канал отмечает, что у Копыловой также есть старшая сестра, но она «не оправдала надежд матери». Младшая же — Полина — делала все по указаниям родительницы и посещала различные мероприятия в поисках «богатого зятя для мамы». По данным канала, как только Старовойт познакомился с молодой девушкой, Лилия Витальевна настояла на их отношениях.

Известно, что Полине Копыловой 25 лет. Ранее она проживала вместе с матерью в Курске, в микрорайоне Волокно. В возрасте 12 лет Полина участвовала в конкурсе «Маленькая супермодель Курска», но победить ей не удалось. Девочка стала первой вице-мисс. Впоследствии Полина представляла Россию на международном этапе конкурса в Греции

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