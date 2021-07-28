В Сочи запретили строительство многоквартирных домов

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В Сочи ввели запрет на строительство многоквартирных домов и нежилых помещений. Решение было принято депутатами Городского собрания, сообщили в пресс-службе администрации города.

Теперь в Сочи можно строить только индивидуальные жилые или садовые дома, нежилые помещения площадью до 1000 кв. м и объекты образования и культуры. Также позволено достроить проекты, начатые до изменения правил землепользования и застройки.

Сегодня мы завершаем большую последовательную работу по ограничению строительства в Сочи для того, чтобы сохранить наш город как курорт, – объяснил причины такого решения председатель Городского собрания Виктор Филонов.

Мэр Алексей Копайгородский добавил, что в городе из-за хаотичной самовольной застройки не хватает объектов образования, здравоохранения, культуры и досуга. Перегружается инфраструктура, дорожная система. Ограничения же помогут создать горожанам и туристам комфортную среду.

Отмечается, что запрет на строительство временный и продлится до появления нового Генерального плана курорта.

Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты в Сочи рухнули из-за коронавируса.