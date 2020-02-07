Погодные условия не позволяют нескольким самолётам из Москвы и Новосибирска совершить посадку в Сочи.
Об этом сообщает
Несколько самолетов, следующих в Сочи из Москвы и Новосибирска, ожидают посадки при условии уменьшения ветра, — передаёт издание слова представителя аэропорта.
7 февраля в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра, снегопада и подъёма уровня воды в реках. Службы международного аэропорта приведены в режим повышенной готовности.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Сочи начались переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко.
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