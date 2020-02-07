https://static.news.ru/photo/f1156e24-499f-11ea-8d9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Базэл Аэро/facebook.com

Погодные условия не позволяют нескольким самолётам из Москвы и Новосибирска совершить посадку в Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на представителя международного аэропорта города. По его данным, один из самолётов направлен в Краснодар на запасной аэродром.

Несколько самолетов, следующих в Сочи из Москвы и Новосибирска, ожидают посадки при условии уменьшения ветра, — передаёт издание слова представителя аэропорта.

7 февраля в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра, снегопада и подъёма уровня воды в реках. Службы международного аэропорта приведены в режим повышенной готовности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Сочи начались переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко.