В «Синих ведёрках» рассказали, как избежать дорожного конфликта

Чтобы не попасть конфликтную ситуацию водителям на дороге следует быть вежливыми и «не сильно выёживаться», заявил координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что конфликтные ситуации развиваются очень быстро и когда инцидент перешёл к переломной стадии, кто-то из участников конфликта должен взять паузу. Ранее в Москве водитель Сadillac расстрелял из травматического оружия таксиста. Пострадавшего госпитализировали.

Как избежать конфликта: включать поворотники, ездить по правилам, благодарить тех, кто тебя пропускает в ряд. Быть вежливым. Поверьте, у меня за много-много лет не было ни одного конфликта на дороге, но не потому, что я прям такой весь классный, а потому что я придерживаюсь базовых принципов, — сказал Шкуматов.

По его словам, когда избежать конфликта не удалось, нужно, чтобы кто-то из его участников имел голову на плечах и не давал инциденту развиться.

Конфликт развивается тогда, когда оба участника возбуждены. Если кто-то один, находится в уравновешенном состоянии, то никакого конфликта не будет. Здесь нужно всегда погасить конфликт, даже если второй участник на «максималках», — заявил координатор «Синих ведёрок».

Он подчеркнул, что, если решить дорожный инцидент мирным способом не удаётся, следует закрыться в автомобиле. Довольно часто агрессор снимает напряжение, просто сбив зеркало на машине оппонента. Шкуматов считает, что это намного лучше, чем «когда люди гоняются друг за другом с топором».

На каждой стадии развития конфликта есть своя точка невозврата. Сначала надо конфликт не допустить, потом, если он произошёл, надо стараться делать так, чтобы он не перешёл в горячую стадию. Затем надо стараться обойтись минимальным ущербом. Очень редко бывает такое, когда одна из сторон активно противодействует разрастанию конфликта, а другая доходит до финала. Обычно это останавливается гораздо раньше, — отметил автоэксперт.

Шкуматов подчеркнул, что в Москва можно чувствовать себя абсолютно безопасно, выполняя простейшие правила «выживания» в большом городе.

Дорожный конфликт, закончившийся стрельбой, произошёл на 2-й Брестской улице в Москве. Открывший стрельбу мужчина заявил, что изначально его «поджал» автомобиль такси, который остановился на светофоре и начал сдавать назад. У водителя внедорожника не получилось мирно разрешить конфликт, он вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов в таксиста. Сообщается, что стрелок был ранее судим за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений.