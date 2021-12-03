Открывший стрельбу в центре Москвы водитель назвал причину произошедшего

Водитель автомобиля Сadillac, открывший стрельбу в центре Москвы на 2-й Брестской улице, назвал причину произошедшего. По словам мужчины, изначально произошёл дорожный конфликт, который превратился в драку. Уже после этого водитель начал стрелять в оппонента, пишет SHOT.

43-летний Дмитрий Махалов заявил , что остановился на дороге, перед ним был автомобиль такси. В какой-то момент таксист начал отъезжать назад, «поджимая» водителя Cadillac. После этого Махалов вышел из машины, чтобы разобраться в ситуации, однако мирно разрешить её не удалось. Завязался конфликт, переросший в драку. Тогда автомобилист вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов в оппонента.

Сообщается, что ранее он был судим за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений.

Махалов также заявил, что пытался оказать помощь пострадавшему. Тем не менее позднее он скрылся с места инцидента, из-за чего в городе был введён план «Перехват». Его уже задержали, он намерен снять побои и также обратиться в полицию.

Стрельба произошла днём 3 декабря. Огонь открыл водитель автомобиля Cadillac. Пострадавшим является 34-летний таксист Алманбет Абдрахманов, он госпитализирован в Боткинскую больницу.