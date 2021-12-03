Один человек госпитализирован после стрельбы в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба, после которой одного человека госпитализировали. Огонь открыл водитель автомобиля Cadillac. Об этом пишет «112».

Уточняется, что владелец машины выпустил в оппонента «всю обойму». После этого он скрылся с места происшествия. В городе объявлен план «Перехват». По предварительным данным, пистолет был травматическим, однако более точных подробностей пока нет.

По данным РЕН ТВ, автомобиль Cadillac Escalade принадлежит Дмитрию Махалову. Кто в момент стрельбы был за рулём машины, пока неизвестно. Mash сообщает , что пострадавшим является 34-летний Алманбет Абдрахманов, он госпитализирован в Боткинскую больницу.

Ранее на Алтае учащийся 10-го класса ранил в голову из пневматического пистолета восьмиклассника. Пострадавшего госпитализировали. СКР и прокуратура проводят проверки. На перемене 10-классник выстрелил в дерево на территории школы из пневматического пистолета. Пуля рикошетом попала в голову учащемуся восьмого класса, который шёл на занятия.