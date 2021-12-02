На Алтае 10-классник ранил из пистолета другого школьника

Читайте нас в Google Новости

На Алтае учащийся 10-го класса ранил в голову из пневматического пистолета восьмиклассника. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Telegram-канал «Ленина, 59» со ссылкой на Министерство образования края. СКР и прокуратура проводят проверки.

Инцидент произошёл в Алтайском районе. На перемене 10-классник выстрелил в дерево на территории школы из пневматического пистолета. Пуля рикошетом попала в голову учащемуся восьмого класса, который шёл на занятия.

10-классник сразу сообщил о произошедшем. В школу были вызваны врачи и сотрудники полиции. Раненого подростка доставили в больницу. Медики извлекли пулю, повредившую мягкие ткани, и обработали рану. Состояние учащегося оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что оба подростка характеризуются положительно. Конфликтов между ними не было.

По факту произошедшего прокуратура Алтайского края проводит проверку. В её ходе будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности детей.

Проверку также начало краевое следуправление СКР. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в посёлке Сарс Пермского края 12-летний подросток устроил стрельбу в школе из карабина «Сайга». Мальчика обезвредила директор учебного заведения. В результате инцидента никто не пострадал.