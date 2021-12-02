На Алтае 10-классник ранил из пистолета другого школьника

На Алтае учащийся 10-го класса ранил в голову из пневматического пистолета восьмиклассника. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Telegram-канал «Ленина, 59» со ссылкой на Министерство образования края. СКР и прокуратура проводят проверки.
Инцидент произошёл в Алтайском районе. На перемене 10-классник выстрелил в дерево на территории школы из пневматического пистолета. Пуля рикошетом попала в голову учащемуся восьмого класса, который шёл на занятия.
10-классник сразу
Отмечается, что оба подростка характеризуются положительно. Конфликтов между ними не было.
По факту произошедшего прокуратура Алтайского края
Проверку также начало краевое следуправление СКР. Сотрудники ведомства
Ранее сообщалось, что в посёлке Сарс Пермского края 12-летний подросток устроил стрельбу в школе из карабина «Сайга». Мальчика обезвредила директор учебного заведения. В результате инцидента никто не пострадал.