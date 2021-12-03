Открывшего стрельбу в центре Москвы водителя задержали

Открывшего стрельбу в центре Москвы водителя задержалиОткрывшего стрельбу в центре Москвы водителя задержали
Водителя автомобиля Cadillac, который открыл стрельбу в центре Москвы, задержали. По информации Telegram-канала SHOT им является 43-летний Дмитрий Махалов. Мужчина объяснил свои действия тем, что в какой-то момент пострадавший таксист начал «поджимать» его во время остановки машины, отъезжая назад.
Как
На текущий момент пострадавший находится в больнице. Степень тяжести его состояния не уточняется. Мужчину доставили в столичную Боткинскую больницу. Уточняется, что в него "выпустили всю обойму". Тем не менее, таксисту удалось выжить.
Сейчас водитель автомобиля Cadillac
Стрельба произошла на 2-ой Брестской улице. Водитель автомобиля Cadillac после произошедшего скрылся с места инцидента. В городе был объявлен план «Перехват».