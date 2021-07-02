В СФ оценили идею давать привитым от COVID дополнительный отпуск

Предложение предоставлять вакцинированным от коронавируса дополнительный отпуск является трудновыполнимым. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор считает, что сейчас уже поменять законодательство будет невозможно, поскольку Госдума не работает. Поэтому решать этот вопрос должны сами работодатели за счёт собственных средств. При этом со стороны государства вряд ли им будет оказана какая-то помощь, подчеркнул Рязанский.

Если работодатели примут такое решение, то дать дополнительные дни им нужно за счёт чистой прибыли. Находясь под необходимостью выполнения контрольных цифр по прививкам, скорее всего, они могут на это пойти. Но только за счёт собственных средств, — сказал он.

Рязанский также отметил, что предложение давать дополнительный отпуск вакцинированным в рабочем коллективе может быть воспринято неоднозначно. Для кого-то это станет хорошим стимулом, а у тех, кто уже провакцинировался, это может вызвать зависть.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска гражданам, которые добровольно сделают прививку от коронавируса. Политик направил соответствующее обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Милонов подчеркнул, что на текущий день страна борется с темпами распространения коронавируса и население нужно стимулировать вакцинироваться.