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Привитым от COVID россиянам предложили увеличить отпуск

09:48, 02 июля 2021
Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска гражданам, которые добровольно сделают прививку от коронавируса. Об этом пишет RT.

Политик направил соответствующее обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова. В документе Милонов подчеркнул, что на текущий день страна борется с темпами распространения коронавируса и население нужно стимулировать вакцинироваться.

Депутат также добавил, что повышение доверия к отечественным вакцинам и создание благоприятных условий для вакцинации соответствует интересам как государства, так и всех его граждан.

В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации, — говорится в обращении.

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов заявил, что люди с аллергией реже болеют COVID-19. При этом дискуссия среди учёных по данному поводу ещё продолжается.

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