Привитым от COVID россиянам предложили увеличить отпуск

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска гражданам, которые добровольно сделают прививку от коронавируса. Об этом пишет RT.

Политик направил соответствующее обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова. В документе Милонов подчеркнул, что на текущий день страна борется с темпами распространения коронавируса и население нужно стимулировать вакцинироваться.

Депутат также добавил, что повышение доверия к отечественным вакцинам и создание благоприятных условий для вакцинации соответствует интересам как государства, так и всех его граждан.

В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации, — говорится в обращении.

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов заявил, что люди с аллергией реже болеют COVID-19. При этом дискуссия среди учёных по данному поводу ещё продолжается.