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24 июля 2025 в 12:26

В сезон абрикосов делаю вкуснятину! Необычный пирог с миндальным кремом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосовый пирог с миндальным кремом — вкус лета в каждом кусочке! Этот пирог — настоящее воплощение лета на вашем столе. Хрустящее слоёное тесто, нежный миндальный крем и сочные абрикосы создают потрясающую гармонию вкусов и текстур. Готовится он удивительно просто, но выглядит по-ресторанному эффектно — идеальный вариант для особого случая или просто чтобы порадовать себя.

Начните с подготовки теста. Раскатайте его в пласт толщиной около 3–4 мм и выложите в форму, сделав небольшие бортики. Наколите вилкой по всей поверхности — это предотвратит вздутие при выпечке. Для крема измельчите миндаль в блендере до состояния мелкой крошки, добавьте размягчённое масло, желтки, крахмал, коньяк и щепотку соли. Взбейте до однородности — крем должен получиться воздушным и гладким.

Абрикосы разрежьте пополам и удалите косточки. Равномерно распределите миндальный крем по тесту, сверху красиво выложите половинки абрикосов срезом вверх. Смажьте края теста взбитым яйцом для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяного цвета. Готовый пирог слегка остудите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте тёплым. Аромат стоит невероятный! Этот пирог хорош и сам по себе, и со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого. Обязательно попробуйте — лето быстротечно, а такие вкусы стоит успеть запечатлеть.

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абрикосы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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