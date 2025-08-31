День знаний — 2025
31 августа 2025 в 16:45

Торт «Медовик» из простых ингредиентов: упрощенный рецепт вкуснятины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Упрощенный рецепт «Медовика» кардинально меняет представление о классическом торте, делая его доступным для каждого. Главное преимущество этой вкуснятины — десерт готовится из простых ингредиентов.

Для теста растопите 100 г сливочного масла с 4 ст. л. меда на водяной бане, добавьте 1 ч. л. соды, перемешайте до пышности. Влейте смесь в миску с 2 яйцами и 150 г сахара, взбейте, постепенно всыпьте 400 г муки — получится мягкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, каждую раскатайте в круг прямо на пергаменте, испеките по 3–4 минуты при 180 °C. Для крема смешайте 800 г сметаны с 200 г сахарной пудры. Соберите торт, промазывая коржи.

Дайте настояться 6–8 часов — и вас ждет нежный, тающий во рту десерт с узнаваемым медовым ароматом.

Ранее стало известно, как приготовить морковный торт со сливочным кремом: бюджетный рецепт вкуснятины.

медовик
рецепты
выпечка
торты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

