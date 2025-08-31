Торт «Медовик» из простых ингредиентов: упрощенный рецепт вкуснятины

Упрощенный рецепт «Медовика» кардинально меняет представление о классическом торте, делая его доступным для каждого. Главное преимущество этой вкуснятины — десерт готовится из простых ингредиентов.

Для теста растопите 100 г сливочного масла с 4 ст. л. меда на водяной бане, добавьте 1 ч. л. соды, перемешайте до пышности. Влейте смесь в миску с 2 яйцами и 150 г сахара, взбейте, постепенно всыпьте 400 г муки — получится мягкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, каждую раскатайте в круг прямо на пергаменте, испеките по 3–4 минуты при 180 °C. Для крема смешайте 800 г сметаны с 200 г сахарной пудры. Соберите торт, промазывая коржи.

Дайте настояться 6–8 часов — и вас ждет нежный, тающий во рту десерт с узнаваемым медовым ароматом.

