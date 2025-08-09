Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 15:45

Морковный торт со сливочным кремом: бюджетный рецепт вкуснятины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот морковный торт поразит вас балансом вкусов: сочные пряные коржи с медовыми нотками и ярким ароматом корицы гармонично сочетаются с воздушным облаком сливочного крема. Рассказываем бюджетный рецепт вкуснятины.

Для коржей понадобится: 2 стакана муки, 4 яйца, 1,5 стакана сахара, 1 стакан растительного масла, 3 стакана тертой моркови, по 1 ч. л. соды и разрыхлителя, 2 ч. л. корицы. Смешайте сухие ингредиенты, отдельно взбейте яйца с сахаром, добавьте масло и морковь, соедините обе смеси. Выпекайте 40 минут при 180 °C. Для крема взбейте 250 г сливочного сыра с 100 г масла и 1 стаканом сахарной пудры. Готовый бисквит разделите на несколько коржей, смажьте кремом.

Торт по желанию можно украсить грецкими орехами. Секрет его нежности — в сочной моркови, которая придает выпечке особую влажность и сладковатый вкус.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый торт с творожным кремом: диетический шедевр всего на 100 ккал.

торты
морковь
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
МИД России положительно оценил встречу глав Азербайджана и Армении в США
Названа праздничная дата, которую хотят сделать выходным днем в России
Сбитый Су-27 и провальная попытка ДРГ: новости СВО на вечер 9 августа
Молодой боксер из Японии скончался через неделю после боя
Женщина показала, как резко «постарела» во время беременности
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.