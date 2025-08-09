Морковный торт со сливочным кремом: бюджетный рецепт вкуснятины

Этот морковный торт поразит вас балансом вкусов: сочные пряные коржи с медовыми нотками и ярким ароматом корицы гармонично сочетаются с воздушным облаком сливочного крема. Рассказываем бюджетный рецепт вкуснятины.

Для коржей понадобится: 2 стакана муки, 4 яйца, 1,5 стакана сахара, 1 стакан растительного масла, 3 стакана тертой моркови, по 1 ч. л. соды и разрыхлителя, 2 ч. л. корицы. Смешайте сухие ингредиенты, отдельно взбейте яйца с сахаром, добавьте масло и морковь, соедините обе смеси. Выпекайте 40 минут при 180 °C. Для крема взбейте 250 г сливочного сыра с 100 г масла и 1 стаканом сахарной пудры. Готовый бисквит разделите на несколько коржей, смажьте кремом.

Торт по желанию можно украсить грецкими орехами. Секрет его нежности — в сочной моркови, которая придает выпечке особую влажность и сладковатый вкус.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый торт с творожным кремом: диетический шедевр всего на 100 ккал.