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19 июля 2025 в 20:15

Кабачковый торт с творожным кремом: диетический шедевр всего на 100 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый торт — это нежная, воздушная закуска с ярким овощным вкусом и легкой сливочной ноткой. Кабачковые коржи получаются мягкими, с едва уловимой сладостью, а творожно-чесночный крем добавляет пикантности.

Калорийность этого диетического шедевра всего 100 ккал на 100 г, что делает его идеальным для ПП-рациона.

Рецепт: натрите 500 г молодых кабачков, отожмите сок, смешайте с 2 яйцами, 50 г молотых овсяных хлопьев, щепоткой соли и перца. Жарьте тонкие блинчики на антипригарной сковороде без масла (по 2-3 минуты с каждой стороны). Для крема взбейте 200 г обезжиренного творога с 100 г греческого йогурта, 2 зубчиками чеснока и зеленью.

Соберите торт, чередуя коржи с кремом и ломтиками помидоров. Дайте настояться 1 час в холодильнике — этот легкий, но сытный торт станет любимым блюдом даже у тех, кто не сидит на диете!

Ранее стало известно, как приготовить закусочный торт из баклажанов с чесночной прослойкой.

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кабачки
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закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
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