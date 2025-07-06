Закусочный торт из баклажанов с чесночной прослойкой: хит летнего застолья!

Закусочный торт из баклажанов с чесночной прослойкой: хит летнего застолья!

Закусочный торт из баклажанов — это нежное и ароматное блюдо, где сочные баклажаны сочетаются с чесночной прослойкой, помидорами и сыром. Настоящий хит летнего застолья!

Нарежьте 2 крупных баклажана вдоль тонкими пластинами (0,5 см), посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промокните салфеткой и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон.

Для крема смешайте 200 г майонеза с 3 измельченными зубчиками чеснока и 100 г тертого сыра. Выкладывайте торт слоями: баклажаны — крем — тонкие кружочки помидоров — зелень. Повторите слои 3–4 раза, завершив сырно-чесночной смесью. Дайте торту пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежные баклажаны, кисловатые помидоры, острота чеснока и сливочность сыра создают идеальный баланс. Подавайте торт, нарезанный порционными кусочками, — это блюдо станет звездой любого стола, особенно в сезон овощей!

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