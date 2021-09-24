В Сеть «слили» данные более 150 тысяч клиентов «Совкомбанка»

В Сети в свободном доступе оказались больше 150 тысяч анкет россиян, которые подавали онлайн-заявки на кредит в «Совкомбанке». В самой кредитной организации факт утечки подтвердили. В данное время специалисты работают над ликвидацией последствий массового слива данных, пишет РБК.

В банке также рассказали , что данные в Сеть выгрузил недобросовестный сотрудник. Уточняется, что в каждой анкете указаны фамилия, имя, отчество, номер телефона, паспортные данные, адрес, а также информация о родственниках, месте работы и размере дохода клиента.

Сотрудник «Совкомбанка» похитил базу данных ещё год назад. Его уже осудили за кражу информации на два года условно. Сейчас он повторно разместил украденные сведения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 183 ч. 3 (разглашение банковской тайны) и статье 274.1 части 2 (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации). Оно направлено в суд.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв заявил, что для кражи данных на «Госуслугах» мошенники представляются сотрудниками службы поддержки сервиса и убеждают жертву в произошедшей утечке. Затем они стараются выманить поступающий через СМС код сброса пароля к сайту, передача которого якобы обеспечит безопасность аккаунта.