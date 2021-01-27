В Сеть попало видео задержания блогера, напавшего на авто ФСБ 23 января

https://static.news.ru/photo/9e838b8a-608e-11eb-a298-fa163e074e61_660.jpg Костя Киевский Фото: kievskyyy/instagram.com

В Интернет попало видео задержания блогера Кости Киевского, он же Константин Лакеев, по делу о нападении на автомобиль сотрудников ФСБ в Москве 23 января во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По версии следствия, тиктокер принимал непосредственное участие в инциденте на Трубной площади столицы 23 января. Молодой человек был задержан в так называемом TikTok-хаусе — доме, где проживают сразу несколько стримеров.

Кадры задержания блогера опубликовал Пятый канал.

В данное время сотрудники правоохранительных органов проверяют ещё 12 человек на причастность к атаке на машину Федеральной службы безопасности. Подозреваемые также являются завсегдатаями TikTok.

Ранее стало известно, что допросы школьников начались в ряде регионов из-за участия в акциях протеста 23 января. Допросы проходят в рамках возбуждённого уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия. Следователи интересуются информацией о спонсорах, которые могли платить подросткам деньги за участие в митингах. Допросы проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Тобольске.

Один из адвокатов — старший партнёр правозащитного проекта «Апология протеста» Александр Передрук — рассказал, что беседы проходят в присутствии родителей, но не всегда с адвокатом. Самые активные следственные действия проходят в Санкт-Петербурге. Школьников расспрашивают не только о предполагаемых спонсорах, но и о сервисе TikTok.

Один из школьников рассказал о беседе со следователем, что тот спрашивал, не заплатил ли ему кто-нибудь за выход на акцию. При этом мать подростка уточнила, что следователь вёл себя «доброжелательно». Другая адвокатская контора пояснила, что 17-летней девушке, которую задержали 23 января в Санкт-Петербурге, задавали вопросы, состоявшие из трёх блоков. Сначала поинтересовались, есть ли у школьницы своя комната, где она учится и какие секции посещает.

Оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный. 23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками, писал NEWS.ru.