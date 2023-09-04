В РСТ рассказали, как сэкономить на покупке подорожавших зарубежных туров Турэксперт Барзыкин объяснил, что для экономии стоит бронировать поездку заранее

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Повышение цен на зимние туры отразится на отдыхе российских туристов, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, чтобы сэкономить на поездке, лучше всего оформлять ее в первую декаду декабря.

Повышение цен на зимние туры, конечно, затронут многих туристов. В первую очередь, нужно забронировать билеты, отели как можно раньше, это поможет сэкономить. Лучше всего оформлять поездку в первую декаду декабря. Повышение коснется стран, где открыт туристический сезон зимой, но даже эти направления будут думать, как снизить цены, чтобы это не отразилось на общем потоке туристов, — рассказал Барзыкин.

Эксперт отметил, что, несмотря на предложенные скидки и акции, дешевле всего будет отдохнуть на ближнем зарубежье. Например, в Грузии, Белоруссии или Армении.

Некоторые отели предложат скидки или акции, однако дешевле отдохнуть будет на ближнем зарубежье. При этом спрос на такие направления, как Арабские Эмираты или Таиланд, все равно сохранится. Турция будет по-прежнему себя предлагать российскому туристу, но с середины октября в море там уже не поплаваешь, — добавил Барзыкин.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала следить за акциями в отелях, чтобы сэкономить на отдыхе. По ее словам, на сайтах гостиниц размещают информацию о различных скидках и акциях, за которыми нужно следить.