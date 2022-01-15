В РПЦ посоветовали россиянам воздержаться от крещенских купаний

Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, от купания в проруби на Крещение в этом году лучше отказаться. Такой совет дал россиянам глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24». Он напомнил, что «вирус никуда не ушёл».

Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей — они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать, — сказал священнослужитель.

День Крещения Господня отмечается 19 января. Это один из самых древних и значимых христианских праздников. В России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в освящённых прорубях.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 27 179 новых случаев заражения коронавирусом. Это является максимальным показателем с 19 декабря прошлого года.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в регионах сильно выросла за последние пять суток. В 21 регионе фиксируется превышение среднероссийского уровня заражений коронавирусом. В 37 наблюдается общий рост заболеваемости.