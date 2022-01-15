В России выявили максимум заражений COVID-19 с середины декабря

За минувшие сутки в России выявлено 27 179 новых случаев заражения коронавирусом. Это является максимальным показателем с 19 декабря прошлого года. Рост заболеваемости продолжается с 11 января. За всё время пандемии в стране заразились более 10,7 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении выписаны 26 584 пациента. Общее количество выздоровевших в настоящее время составляет более 9,8 млн человек. Под наблюдением медиков остаются 878 тысяч россиян.

Жертвами инфекции за последние сутки стали 723 человека. Всего от коронавируса в России скончались 320 634 человека.

В Москве зафиксировано 6555 случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом в столице выздоровели 2877 человек и 68 умерли.

Москва сохраняет лидерство по уровню заболеваемости и смертности от COVID в стране. В первой тройке также остаются Санкт-Петербург и Подмосковье, где за минувшие сутки выявлено 3314 и 2589 случаев заражения соответственно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в регионах сильно выросла за последние пять суток. В 21 регионе фиксируется превышение среднероссийского уровня заражений коронавирусом. В 37 наблюдается общий рост заболеваемости. При этом уровень коллективного иммунитета составляет 63,7%.