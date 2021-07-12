Голикова рассказала о темпах роста заболеваемости коронавируса в РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова эфире телеканала «Россия 24» рассказала о темпах роста заболеваемости коронавируса в стране, а также поделилась информацией об уровне коллективного иммунитета среди россиян. На данный момент, по словам вице-премьера, в 21 регионе фиксируется превышение среднероссийского уровня заболеваемости коронавирусом, в то время как в 37 регионах наблюдается общий рост заболеваемости. Общий уровень коллективного иммунитета достиг 63,7%.

Заболеваемость в российских регионах сильно выросла за последние пять суток. Кроме того, превышение среднероссийского уровня заражений коронавирусом зафиксировали в 21 регионе. В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 сейчас составляет 63,7 процента. В регионах полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли почти 76,6 миллиона человек, — сказала Голикова.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 50% новых случаев заражения коронавирусом в Москве приходится на штамм «омикрон». Накануне градоначальник анонсировал семь тысяч новых случаев заболевания в столице за сутки к 15 января.

14 января в России был выявлен новый максимум заболеваний коронавирусом с конца декабря, количество официально зафиксированных случаев достигло 23 820. Наибольшее число смертей от COVID-19 зарегистрировано в Москве — 69 случаев, Санкт-Петербурге — 61 и Московской области — 40.

Как сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков, Европу уже накрыла волна штамма «омикрон» и она идёт на спад. По его мнению, в России эта волна только начинается.