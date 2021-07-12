Собянин: у каждого второго пациента с COVID в Москве выявлен «омикрон»

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В России вечная мерзлота в настоящее время деградирует из-за изменения климата, поэтому может встать вопрос о переселении жителей районов, проживающих на ней. Об этом заявил советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на Гайдаровском форуме, передаёт РИА Новости.

Если мы будем видеть, что инженерные решения не позволяют дальше расширяться, что это будет гораздо дороже и экономически неоправданно, то не исключено, что этих людей можно перевести в более комфортные...