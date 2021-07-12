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Собянин: у каждого второго пациента с COVID в Москве выявлен «омикрон»

17:33, 14 января 2022
Собянин: у каждого второго пациента с COVID в Москве выявлен «омикрон» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Более 50% новых случаев заражения коронавирусом в Москве приходится на штамм «омикрон», заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт РИА Новости. Накануне градоначальник анонсировал семь тысяч новых случаев заболевания в столице за сутки к 15 января.

Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что «омикрон» начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие «омикроном», — сказал Собянин.

Он добавил, что такие данные свидетельствуют об увеличении динамики распространения новой вариации COVID-19.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные поликлиники переводят на усиленный режим работы из-за распространения «омикрона». В частности, расширен штат дежурных врачей и спектр диагностических услуг. Теперь, кроме экспресс- и ПЦР-тестов, на месте можно будет сдать кровь и ЭКГ при наличии показаний.

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