Поликлиники Москвы перевели на усиленный режим работы из-за «омикрона»

Поликлиники Москвы переводят на усиленный режим работы из-за распространения в городе нового штамма коронавируса «омикрон», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передаёт РИА Новости. Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал резкий всплеск заболеваемости к выходным.

Мы ожидаем значительное увеличение числа заболевших в связи с приходом в Москву штамма «омикрон». Поэтому мы дополнительно серьёзно усилили работу наших поликлиник — в первую очередь значительно расширили штат дежурных врачей для приёма в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ, — сказала Ракова.

Она отметила, что в поликлиниках также расширится спектр диагностических услуг. В частности, кроме экспресс- и ПЦР-тестов, на месте можно будет сдать кровь и ЭКГ при наличии показаний.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин выразил мнение, что к 15 января количество новых случаев заболевания коронавирусом достигнет семи тысяч в сутки. Градоначальник также предположил, что рост заболеваемости сохранится на следующей неделе. При этом он отметил, что число тяжёлых случаев заболевания и количество госпитализаций не увеличивается.

Мэр призвал жителей столицы беречься. Он подчеркнул, что особенно осторожными следует быть пожилым москвичам и тем, у кого есть хронические заболевания.