Собянин предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве

В ближайшее время уровень заболеваемости коронавирусом в Москве может значительно вырасти из-за распространения штамма «омикрон», заявил мэр столицы Сергей Собянин, слова которого приводит ТАСС. По словам градоначальника, уже 15 января суточный прирост составит около семи тысяч новых случаев.

Сегодня по данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, — это серьёзный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьёзный рост заболеваемости. <...> Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тысяч человек, заболевших ковидом, — сказал Собянин.

Градоначальник предположил, что рост заболеваемости сохранится на следующей неделе. При этом в качестве положительного момента он отметил то, что не увеличивается число тяжёлых случаев заболевания и количество госпитализаций.

Мэр призвал жителей столицы беречься. Он подчеркнул, что особенно осторожными следует быть пожилым москвичам и тем, у кого есть хронические заболевания.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о резком скачке заболеваемости коронавирусом в стране. По данным федерального оперштаба на 14 января, было выявлено 23 820 новых случаев заражения. Это на 12,5% выше показателя предыдущих суток.

В Москве было зафиксировано 5712 новых случаев, а в предыдущие сутки — 5490. Столица по-прежнему сохраняет лидерство по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса в стране.