РПЦ поддержала предложение запретить сайт «Миротворец» в Европе

https://static.news.ru/photo/f58462ee-744b-11eb-9964-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская православная церковь выступила в поддержку инициативы Европарламента о запрете украинского сайта «Миротворец», разглашающего персональные данные людей, якобы угрожающих интересам Украины.

На этом сайте выкладываются личные данные, причём не только граждан Украины, а граждан России и других государств. И выкладываются именно для того, чтобы сделать их мишенью, причём не только для нападок в виртуальном пространстве, но и для вполне реальных действий в реальном пространстве. Поэтому призыв запретить этот ресурс очень правильный, — приводит ТАСС слова председателя отдела внешних связей патриархата Москвы митрополита Илариона (Алфеева).

Он подчеркнул, что интернет-ресурс направлен на разжигание розни и ненависти и поэтому в РПЦ надеются, что он будет запрещён в том числе за рубежом. В России доступ к сайту был заблокирован по решению суда.

Украинский портал «Миротворец» был создан в 2014 году. За его созданием может стоять действующий замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Несмотря на то что сайт официально не имеет отношения к госструктурам, украинские пограничники не пропускают на территорию Украины лиц из указанного списка.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство всерьёз обеспокоено расплодившимися Telegram-ботами, которые публикуют личные данные россиян из слитых баз данных. Число подобных площадок начало резко расти в 2020 году.