Telegram-боты начали массово сливать личные данные россиян

https://static.news.ru/photo/9df558aa-7255-11eb-93ee-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Hardt via www.imago-im / globallookpress

Правительство всерьёз обеспокоено расплодившимися telegram-ботами, которые публикуют личные данные россиян из слитых баз данных. Число подобных площадок начало резко расти в 2020 году.

Ограничить работу ботов практически невозможно в правовом смысле, ведь глава сервиса Павел Дуров не желает идти на контакт с российскими властями, пишет «Коммерсант». А значить как-то повлиять на закрытие подобных площадок может только он сам.

Боты, распространяющие информацию из закрытых баз данных по запросу, не сильно отличаются от обычных telegram-каналов. У них есть такой же встроенный поисковый механизм, и они также могут выполнять определённую последовательность действий.

Госдума при этом признаёт фактически своё бессилие перед этим феноменом, потому что пока механизмы блокировки таких чатов не были выработаны.

Пользователи и администраторы ботов, конечно, совершают преступление, если в их работе используются слитые базы данных. Но эта область юридически попадает в серую зону, — заявил депутат Антон Горелкин.

Как писал NEWS.ru, lолговые ценные бумаги на один миллиард долларов планирует разместить компания Telegram для инвесторов в России, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. А до этого основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что в чатах Telegram не будет рекламы, для таргетинга которой могут использоваться данные пользователей.