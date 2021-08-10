Российская армия получит 20 танков «Армата» до конца года

Вооружённые силы России до конца года получат 20 новых танков Т-14 «Армата» и 65 серийных танков Т-90М «Прорыв». Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, пишет РИА Новости.

Он уточнил , что армия получит 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжёлого классов, а также бригадный комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

Стоит заметить, что Т-14 является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения.

«Армата» предназначена для ведения боя непосредственно рядом с противником, прикрытия мотострелковых подразделений и для поражения целей в укрытиях. От своих предшественников машина отличается необитаемой башней — экипаж располагается в специальной бронированной капсуле в передней части корпуса.

Кроме того, боевая машина оснащена новой системой защиты. Мощность её двигателя может достигать 1500 лошадиных сил, что даёт танку возможность двигаться по шоссе с максимальной скоростью 80 км/ч.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что лётные испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования «Сармат» начнутся в этом году. Завершить их планируется в 2022 году.