Шойгу рассказал, когда завершат лётные испытания ракеты «Сармат»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что лётные испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования «Сармат» начнутся в этом году. Завершить их планируется в 2022 году.

В пятницу, 6 августа, глава оборонного ведомства побывал с визитом на заводе «Красмаш». Там он осмотрел производственные цеха и заслушал доклад руководства предприятия.

В 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалёку, — сказал Шойгу.

Первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты шахтового базирования «Сармат» запланировано на осень 2021 года. Конструкторское бюро имени Макеева спроектировало ракету, не имеющую аналогов в своём классе. Она сможет доставлять свою боевую часть на расстояние до 16 тысяч километров.

Ранее военный аналитик Виктор Литовкин рассказал, что американская противоракетная оборона не сможет перехватить новую российскую баллистическую ракету «Сармат».