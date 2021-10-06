В российском МВД изменили правила выезда детей за границу

МВД России утвердило новый порядок приёма и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Документ, позволяющий родителю указывать конкретный список стран, которые станут недоступными для несовершеннолетнего ребёнка, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ещё одним нововведением стала возможность
Также родитель теперь сможет отозвать заявление о несогласии на выезд. Для этого потребуется подать заявление в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где подавалось предыдущее заявление.
Ранее стало известно, что правительственная комиссия рассмотрела проект закона, который делает обязательным изъятие у невыездных должников заграничного паспорта. При этом сообщается, что документ должен быть возвращён при выплате долга. Кроме того, закон в случае одобрения обяжет доводить эту информацию до гражданина все органы, принявшие решение о запрете выезда.