В российском МВД изменили правила выезда детей за границу

МВД России утвердило новый порядок приёма и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Документ, позволяющий родителю указывать конкретный список стран, которые станут недоступными для несовершеннолетнего ребёнка, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ещё одним нововведением стала возможность установить , запрещается ли полностью выезд за границу до 18 лет, или ограничиться конкретными сроками. Прежде разрешалось лишь указать доступные страны и сроки, но не наоборот.

Также родитель теперь сможет отозвать заявление о несогласии на выезд. Для этого потребуется подать заявление в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где подавалось предыдущее заявление.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия рассмотрела проект закона, который делает обязательным изъятие у невыездных должников заграничного паспорта. При этом сообщается, что документ должен быть возвращён при выплате долга. Кроме того, закон в случае одобрения обяжет доводить эту информацию до гражданина все органы, принявшие решение о запрете выезда.