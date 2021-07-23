Приставам предоставят право отбирать загранпаспорта у должников

Специальная правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, который делает обязательным изъятие у невыездных должников заграничного паспорта. При этом сообщается, что документ должен быть возвращён при выплате долга. Об этом сообщает «Российская газета».

Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения, — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Эксперт также уточнил, что закон в случае одобрения обяжет все органы, принявшие решение о запрете выезда за границу должника, довести эту информацию до гражданина.

Ранее Центробанк обнаружил, что банки и МФО начисляют незаконные платежи должникам с просрочкой. Речь идёт о различного рода комиссиях, которые не указаны в индивидуальных условиях договора, что является нарушением закона о потребительском займе.