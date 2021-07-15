ЦБ нашёл незаконные начисления должникам с просрочкой от банков и МФО

Центробанк обнаружил, что банки и МФО начисляют незаконные платежи должникам с просрочкой. Об этом говорится в информационном письме регулятора от 8 июля, сообщают «Известия».

Речь идёт о различного рода комиссиях, которые не указаны в индивидуальных условиях договора, что является нарушением закона о потребительском займе. Такие суммы могут взиматься как разово, так и с разной периодичностью. В итоге суммарный размер отдаваемого долга превышает установленные законом ограничения.

Так, в случае с кредитами размер неустойки за каждый день просрочки не может быть более 20% годовых, поделённых на количество дней в году, или более 0,1% за каждый день — в зависимости от того, начисляются или нет проценты на сумму долга за период просрочки. Однако, указывает Центробанк, в обоих случаях платёж рассчитывается только от суммы просроченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита или займа.

В качестве примера Банк России привёл несколько недобросовестных практик при взимании просрочки. Это случаи, когда платежи и комиссии начислялись за сам факт просрочки, и при этом в тот же период начислялась неустойка в размере 20% годовых. Другой пример, когда за базу для начисления неустойки принималась не сумма просрочки, а сумма всего долга.

Также отдельные кредиторы увеличивали размер процентов за неоплату очередного платежа с одновременным начислением неустойки. Некоторые банки вносят дополнительные платежи по страхованию рисков, не предусмотренные договором.

В случае обнаружения подобных нарушений есть смысл обратиться с жалобой в Центробанк, чтобы была проведена проверка и приняты меры необходимого реагирования, если факты подтвердятся.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Изменения затронули статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.