В России захотели резко увеличить штрафы за укусы собак В Госдуме РФ предложили ввести штрафы до 200 тысяч рублей за укусы собак

Фото: Sabine Brose / Sorge / imago-images.de / Global Look Press

В Госдуме собираются рассмотреть поправки к закону из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают ответственность в случае укусов собак, пишут «Ведомости». Статью 8.52 об ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных хотят дополнить нормой, которая предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей в отношении хозяев, чьи собаки укусили человека, или нанесли другие незначительные повреждения.

Штраф для граждан составит от 10 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей, — сказано в публикации.

Депутаты также предложили штрафовать за выдворение домашних животных на улицу, а также за жестокое обращение при отсутствии признаков уголовного нарушения.

Ранее юрист Србуи Иващенко рассказала, что за остекление балкона или лоджии могут оштрафовать, если его признают незаконной перепланировкой. Эксперт пояснила, что в случае, когда остекление ведет к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания или инженерных систем, могут быть применены штрафные санкции. По ее словам, размер штрафа для физических лиц составит от двух до 2,5 тысячи рублей, а для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.