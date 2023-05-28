В России зафиксировали дефицит тушек и филе бройлера Аналитики AD Limited зафиксировали в России дефицит тушек и филе бройлера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицит тушек и филе бройлера обнаружили в России аналитики агентства AD Limited, пишет газета «Ведомости». Эксперты ссылаются на производственные проблемы в Белгородской области.

С января по апрель 2023 года Белгородская область произвела 12,1%, или 264,4 тысячи тонн птицы. Но несмотря на эти объемы, производители столкнулись с проблемами в обеспечении сырьем для выращивания кур и в логистике.

Дополнительным фактором стал рост экспорта, в основном в Саудовскую Аравию. В первом квартале 2023 года Россия увеличила экспорт птицы на 4%, до 86,2 тысячи тонн, что также сократило внутренние запасы.

Дефицит куриного мяса в стране может привести к повышению цен на эти продукты, хотя пока точные прогнозы в этом направлении не даются.

Ранее шеф-повар Николай Крюков рассказал NEWS.ru, что купленное на развес мясо идеально подходит для шашлыка, особенно если оно приобретено в охлажденном виде. По его словам, покупая охлажденное мясо, легче определить его качество. Для этого необходимо проверить его на цвет, окрас, упругость или неупругость, а также выяснить, является ли продукт размороженным.