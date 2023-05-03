Шеф-повар объяснил, какое мясо идеально подходит для шашлыка Шеф-повар Крюков: купленное на развес мясо идеально подходит для шашлыка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Купленное на развес мясо идеально подходит для шашлыка, особенно если оно приобретено в охлажденном виде, рассказал NEWS.ru шеф-повар и член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. По его словам, покупая охлажденное мясо, легче определить его качество. Для этого необходимо смотреть на цвет, окрас, упругость или неупругость, а также является ли продукт размороженным.

Желательно покупать не готовый шашлык, особенно в пакетах или ведрах, потому что очень часто там некачественное мясо, плюс там идет маринад на основе майонеза. То есть мы не можем ни понюхать, ни потрогать, ни нормально увидеть качество мяса, поэтому лучше всего брать на развес, когда мы видим кусочки, и чтобы не было майонезного маринада, — подчеркнул Крюков.

Шеф-повар отметил, что маринад делается по вкусу и в зависимости от вида мяса. Он посоветовал советский маринад с использованием уксуса, лаврового листа, перца черным горошком и соли. Также в маринад Крюков предложил добавить паприку или чабрец, который дает пикантность и размягчает мясо.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Завьялова посоветовала не покупать шашлык, замаринованный в белом соусе, для снижения риска отравления. Она отметила, что также важно обращать внимание на размер кусочков, чтобы мясо было удобно насаживать на шампур и оно равномерно доходило до готовности.