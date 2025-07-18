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18 июля 2025 в 14:01

Для тех, кто любит вкусно поесть, но не любит готовить: вок в сладком соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот вок с курицей в сладком соусе — идеальное блюдо для тех, кто любит вкусно поесть, но не любит готовить. Он сочетает нежное мясо, хрустящую текстуру овощей и насыщенный сладковато-пряный соус с легкой кислинкой.

Вкус получается сбалансированным — сладость меда или коричневого сахара гармонирует с чесночными и имбирными нотками, а соевый соус добавляет глубину.

Для приготовления нарежьте 300 г куриного филе тонкими полосками, обжарьте на раскаленном масле 3 минуты. Добавьте 1 нарезанный болгарский перец, 1 морковь соломкой и 100 г стручковой фасоли, жарьте еще 4 минуты. Влейте соус: смешайте 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. тертого имбиря, 2 зубчика чеснока и 50 мл воды. Тушите 2 минуты, пока соус не загустеет.

Подавайте горячим просто так или с пастой или рисом, посыпав кунжутом, — это блюдо с ярким азиатским акцентом станет хитом вашего ужина!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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