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В России задержали гражданина США по подозрению в педофилии

12:33, 14 января 2022
В России задержали гражданина США по подозрению в педофилии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве полиция задержала 64-летнего гражданина США по подозрению в педофилии. В отношении него возбуждено уголовное дело, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Основанием для задержания американца стало заявление его бывшей супруги, которая в настоящее время живёт в России. По её словам, житель США подвергал сексуальному насилию их детей 2010 и 2014 годов рождения. Это происходило в 2014-2018 годах, когда дети гостили у отца в США, в городе Хьюстон.

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