В России задержали гражданина США по подозрению в педофилии

В Москве полиция задержала 64-летнего гражданина США по подозрению в педофилии. В отношении него возбуждено уголовное дело, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Основанием для задержания американца стало заявление его бывшей супруги, которая в настоящее время живёт в России. По её словам, житель США подвергал сексуальному насилию их детей 2010 и 2014 годов рождения. Это происходило в 2014-2018 годах, когда дети гостили у отца в США, в городе Хьюстон.