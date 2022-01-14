Суд в Омске арестовал обвиняемого в изнасиловании школьницы

В Омске суд избрал меру пресечения в виде ареста мужчине, который является фигурантом уголовного дела об изнасиловании 15-летней школьницы. В СИЗО он пробудет два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СКР по Омской области.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — на время следствия, — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили ходатайство об аресте мужчины тем, что он неоднократно проявлял агрессию к членам семьи, был неоднократно судим, а также отбывал наказание в местах лишения свободы, в том числе в 2021 году.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. В частности, проверяются действия органов по надзору за освободившимися из мест лишения свободы и других служб.

Мужчину задержали накануне. Чтобы скрыться от полиции, он забрался на дерево и отказывался спускаться до тех пор, пока сотрудники МВД не купили ему пиво.

Согласно материалам уголовного дела, 13 января мужчина изнасиловал дочь сожительницы, пока её мать была на работе. Полицию вызывали соседи, услышавшие крики девочки. Пострадавшая убежала к старшей сестре, оттуда её доставили в больницу, где она была прооперирована.