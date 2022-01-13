Появилось видео задержания подозреваемого в изнасиловании падчерицы в Омске

В Сети появилось видео задержания подозреваемого Романа Щукина в изнасиловании падчерицы в Омске. Ранее мужчина взобрался на дерево после совершения преступления, чтобы скрыться от полиции. Щукин не смог внятно ответить на вопросы полицейских и сообщил, что до этого он «курил».

На дереве сидел, — ответил полицейским Щукин на вопрос о том, что произошло.

Сегодня, 13 января, житель Омска Роман Щукин, по предварительным данным, изнасиловал падчерицу, пока мать девочки была на работе. Пострадавшая убежала к старшей сестре. После чего муж сестры решил разобраться в ситуации, а подозреваемый сбежал от него на дерево. Щукин отказывался спускаться, пока ему «не купят пива». Полицейские купили пиво и задержали предполагаемого насильника. Девочку отправили в больницу.

Ранее в начале января 2022 года в Костроме двое мужчин похитили и изнасиловали пятилетнюю девочку во время прогулки. Позднее тело ребёнка нашли в комнате одного из городских общежитий. Уже 5 января педофилов задержала полиция.