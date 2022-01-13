Подозреваемый в педофилии залез на дерево, чтобы спрятаться от полиции

Житель Омска залез не дерево и отказывался спускаться, фото и видео инцидента появились в группе во «ВКонтакте» «Омск Live». По предварительным данным, мужчина решил взобраться на дерево после того, как изнасиловал 14-летнюю падчерицу. Таким образом он пытался скрыться от полиции. В настоящий момент его уже задержали и привезли на допрос.

На 19-го Партсъезда, 35а, мужчина залез на дерево. Со слов автора видео, он совершил насильственные действия в отношении 14-летней девочки, — указывается в сообщении.

Telegram-канал SHOT уточнил , что мужчину зовут Роман Щукин, он изнасиловал падчерицу, пока мать девочки была на работе. Пострадавшая убежала к старшей сестре. После чего муж сестры решил разобраться в ситуации, а подозреваемый сбежал от него на дерево. По данным SHOT, Щукин отказывался спускаться, пока ему «не купят пива». Полицейские купили пиво и задержали предполагаемого насильника. Девочку отправили в больницу.

Как сообщалось ранее, 4 января 2022 года в Костроме двое мужчин похитили пятилетнюю девочку во время прогулки. Позднее тело ребёнка нашли в комнате одного из городских общежитий. Уже 5 января педофилов задержала полиция.

Преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Они признались в совершении преступления, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.