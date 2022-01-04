Подозреваемых в расправе над 5-летней девочкой поймали в Костроме

В Костроме задержали двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Об этом пишет ТАСС.

Следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребёнка, — рассказали в Следственном комитете.

По информации следователей, тело ребёнка было обнаружено в комнате одного из общежитий города. Местные СМИ сообщили, что жители собрались перед зданием общежития, где проводились следственные мероприятия, и требовали выдать им преступников.

Ранее жительница посёлка Умба Мурманской области рассказала, что криминального авторитета Виктора Тимченко убил местный житель после того, как бандит пригрозил родным мужчины насилием. Женщина добавила, что все жители понимали, что рано или поздно подобное произойдёт.