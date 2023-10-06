В России такси подорожало на 44%: причины этого, что будет с ценами дальше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на фоне вступления в силу новых требований к такси цены на этот вид транспорта в отдельных регионах выросли до 44%, а в среднем по стране — на 5%, сообщил Минтранс на форуме TAXI-2023 в Сочи. Какие подробности известны?

Почему увеличились цены на такси

Рост цен на такси зафиксирован в половине российских регионов: в 45% цены остались без изменений и только в 5% снизились. В среднем по стране рост цен на такси составил 5%.

Главной причиной увеличения цен замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко назвал недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября этого года.

«Это значит, что контроль за такси в этих субъектах не осуществлялся. Также причинами отрицательной динамики являются искусственный ажиотаж, связанный с новым законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление», — передает его слова РБК.

По данным «Чек Индекса», средний чек на такси в России с 1 по 7 сентября составил 451 рубль, что на 6% выше уровня прошлого года и на 5% — уровня июля.

В Москве средняя стоимость такси увеличилась на 14% — до 785 рублей. Эксперты «Чек Индекса» объясняли увеличение стоимости ростом спроса на фоне низкой базы прошлого года.

Помимо этого, на величину среднего чека также оказали влияние выросшие за год траты на обслуживание, лизинг машин, расходы самих водителей и издержки таксопарков, алгоритмы балансирования спроса/предложения, которые привели к ценовой волатильности в приложениях агрегаторов такси.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с ценами дальше

Замначальника отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирина Саукова сообщила, что к концу года стоимость проезда на такси в России увеличится на 10%. По ее мнению, в сентябре цены росли не на фоне нового закона, а в том числе из-за сезонности. В дальнейшем стоимость услуг такси будет увеличиваться примерно на уровне инфляции, считает она.

Глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин заявил, что ожидает рост цен на услуги такси в два раза к концу года на фоне вступившего закона.

«Регуляторные изменения приведут к большим издержкам таксистов, на фоне которых количество водителей может сократиться на две трети. Если будет меньше водителей, цены взлетят. Негативную роль также сыграет необходимость покупать дорогостоящую страховку для такси, перекрашивания автомобилей, прохождения медицинского и технического осмотров и т.д.», — объяснил он РБК.

Жмакин отметил, что закон направлен на «обеление» рынка, однако может привести к обратному эффекту.

Как изменилась жизнь таксистов с 1 сентября

Согласно новому закону о такси, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года, за отсутствие действующего полиса ОСАГО таксист может лишиться разрешения на оказание услуг по перевозке граждан. Стоимость такого полиса для автомобиля такси в некоторых областях РФ достигает 160 000 рублей.

Кроме того, теперь перевозить пассажиров могут водители, работающие как самозанятые, зарегистрировавшие ИП, а также автомобилисты, устроившиеся по найму в одну из компаний. Самозанятые таксисты при этом должны иметь договор с одной из служб заказа. Индивидуальные предприниматели могут самостоятельно заниматься перевозками без сервиса-посредника.

Для получения разрешения на работу следует предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем и права категории В. Также таксист должен иметь стаж не менее трех лет, справку об отсутствии судимости и выписку из реестра такси.

Самозанятым необходимо пройти аттестацию. Автомобилисты должны знать город, в котором планируют работать, в частности адреса социально значимых объектов и достопримечательностей.

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