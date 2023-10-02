Высокоскоростная ж/д магистраль Москва — Петербург откроется до 2030 года

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Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург состоится до 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор РЖД Олег Белозеров. По его словам, цена билета на поезда будет чуть дороже билета на «Сапсан».

Мы планируем, что до 2030 года ВСМ будет введена. Будем стремиться максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта, — сказал Белозеров.

В настоящее время в России таких дорог нет. Другие высокоскоростные железнодорожные магистрали планируется построить в стране до 2043 года, добавил гендиректор РЖД.

Недавно в РЖД рассказали, что кассовые пункты и онлайн-платформы компании используют одну базу данных продажи билетов. Свободные места автоматически появляются в этой базе одновременно, на старте продаж билетов или в случае возврата пассажирского документа. Таким образом, в РЖД развеяли один из самых популярных мифов, согласно которому при отсутствии свободных мест шанс купить билеты через кассу выше, чем через интернет.

Ранее Минтранс России расширил правила перевозок пассажиров на поездах, добавив в него список документов, необходимых для покупки билетов. Согласно перечню, пассажиры смогут покупать билеты не только по паспорту, но и по удостоверению личности военнослужащего.