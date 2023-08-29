Минтранс расширил правила перевозок пассажиров на поездах Список документов для покупки билетов появился в правилах перевозок пассажиров

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Минтранс России расширил правила перевозок пассажиров на поездах, добавив в него список документов, необходимых для покупки билетов, сообщается на официальном сайте РЖД. Согласно перечню, пассажиры смогут покупать билеты не только по паспорту, но и по удостоверению личности военнослужащего, по виду на жительство, а также по ряду других документов. Новые правила официально вступят в силу с 1 сентября 2023 года и будут действовать вплоть до 2029 года.

В документе уточняется, что пассажиры смогут купить билеты по внутригражданскому, заграничному, дипломатическому и служебному паспортам. Также приобрести билет можно с помощью свидетельства о рождении или паспорта гражданина СССР, временного удостоверения личности, справке об освобождении из мест лишения свободы. В предыдущей версии документа пассажирам могли продать билет только по паспорту, военному билету, удостоверению или свидетельству о рождении.

Депутаты Госдумы ранее предложили вернуть штрафы за превышение средней скорости на отдельных участках российских дорог. Комментируя эту инициативу, представители Минтранса РФ подчеркнули, что введение таких штрафов позволит снизить аварийность на протяженных участках автодорог, так как превышение скорости является самым распространенным нарушением правил дорожного движения.