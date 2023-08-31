В РЖД развеяли главный миф о билетах РЖД: кассы и онлайн-сервисы имеют общую базу билетов для продажи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кассовые пункты и онлайн-платформы РЖД используют одну базу данных билетов, заявил представитель компании в интервью РИА Новости. Свободные места автоматически появляются в этой базе одновременно, на старте продаж билетов или в случае возврата пассажирского документа. Таким образом, в РЖД развеяли один из самых популярных мифов, согласно которому при отсутствии свободных мест шанс купить билеты через кассу выше, чем через интернет.

Такая ситуация невозможна. Реализация билетов на поезда дальнего следования осуществляется через единую автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками (АСУ «Экспресс») по различным каналам сбыта, — заявили в РЖД.

Представители компании пояснили, что возможно, пока пассажир направляется к кассе, в продажу могут поступить новые (дополнительные) вагоны или поезда, что может изменить количество доступных билетов. Также возможны ситуации, когда кто-то возвращает свой билет, что также влияет на доступность мест.

Ранее Минтранс России расширил правила перевозок пассажиров на поездах, добавив в него список документов, необходимых для покупки билетов. Согласно перечню, пассажиры смогут покупать билеты не только по паспорту, но и по удостоверению личности военнослужащего, по виду на жительство, а также по ряду других документов. Новые правила официально вступят в силу с 1 сентября 2023 года и будут действовать вплоть до 2029 года.