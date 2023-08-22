Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года Расскажем, какие новые законы вступят в силу и какие новые правила и штрафы ждут жителей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что изменится в России с 1 сентября

Узнаем, что нового появится с 1 сентября в школах, а также что изменится в России для пенсионеров, водителей, предпринимателей и простых граждан.

Что изменится с 1 сентября в школах и вузах

Наиболее широкий перечень изменений коснется образовательных учреждений. Так, с 1 сентября во всех школах РФ начнут вводить федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП). Это означает, что в ближайшие два года во всех школах будет введена одинаковая последовательность изучения предметов.

Прежде каждая школа имела право вести обучение по своей программе, а каждый педагог теоретически мог лично выбирать учебники, а также трактовать темы. Теперь все учебные программы и учебники для их изучения станут едиными, то есть появится определенный стандарт для среднего образования.

Также ученикам общеобразовательных учреждений с 1 сентября начнут рассказывать на уроках о том, что такое коррупция и какие в современной России есть способы борьбы с этим явлением. Ожидается, что эти вопросы будут затрагиваться на уроках литературы, истории и обществознания.

Появятся нововведения и в программе начальной военной подготовки в школах: детей будут обучать основам применения беспилотников.

Коснутся нововведения и учащихся вузов: с 1 сентября студентам будут преподавать историю по обновленной программе, где отдельное внимание будет уделено целям специальной военной операции на Украине. Кроме того, в курс обучения войдет информация об антироссийских санкциях и темы, касающиеся вхождения в состав России новых регионов. Ожидается, что новые разделы в курсе отечественной истории будут читаться для студентов непрофильных специальностей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Что изменится с 1 сентября в школах

Что изменится для пенсионеров и инвалидов с 1 сентября

Что изменится с 1 сентября для россиян, получающих пенсию? Ожидается несколько изменений, которые коснутся повышения размеров выплат. Так, в первый месяц осени будет произведена индексация выплат для неработающих пенсионеров. Перерасчет произойдет автоматически. Увеличение выплат коснется всех, кто получает пенсию по старости и инвалидности и за кого в 2022 году работодатель перечислял страховые взносы.

Кроме этого, в следующем месяце пожилые люди, которым на 1 сентября 2023 года исполнится 80 лет, получат фиксированную доплату к пенсии в размере 7567 руб. 33 коп. Также будет осуществлен пересчет для инвалидов I группы. Стоит отметить, что те пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в предыдущие годы, такую выплату уже получают.

Что изменится с 1 сентября в законодательстве с лекарствами и медицинскими услугами

Еще одно изменение в законодательстве РФ, которое начнет действовать с началом осени, коснется правил выписки рецептурных препаратов. Поправки в постановление кабмина «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» вносят изменения в систему учета рецептов на психотропные, наркотические и некоторые иные лекарства. Стоит подчеркнуть, что изменения коснутся именно правил выписки, способов оформления и требований к хранению и уничтожению рецептов, которые выписывают на бланках № 148-1/у-88, № 148-1/у-04(л), № 107/у-НП. Непосредственно потребителей данное изменение не коснется.

Также с первым днем сентября начнут действовать новые правила предоставления платных услуг в медицинских учреждениях. Ожидается, что изменения позволят гражданам гарантированно получать бесплатную помощь в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), и взимать плату за положенные услуги клиники будут не вправе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Что изменится с 1 сентября с лекарствами

Так, каждый гражданин, имеющий полис ОМС, имеет право получить бесплатно следующие виды медицинских услуг:

паллиативная помощь

поликлиническая помощь

скорая медицинская помощь

специализированная медицинская помощь, включая стационарное лечение

По-прежнему пациент может пройти любые обследования и сдать анализы бесплатно, если на них есть направление от лечащего врача. Однако если гражданин решил пройти обследования по собственной инициативе, то медицинское учреждение вправе взимать оплату за эти услуги.

Также со следующего месяца вступит в силу приказ Росздравнадзора, согласно которому медицинские организации смогут производить ремонт медоборудования с использованием неоригинальных запчастей. Чтобы получить разрешение на подобный ремонт, поликлиникам и больницам будет необходимо предоставить ряд документов.

Что изменится в правилах поставки импортных лекарств для домашних животных

Еще одно новшество коснется иностранных ветеринарных препаратов, поступающих в свободную продажу. Теперь все производственные площадки компаний, которые ввозят в Россию ветпрепараты, должны будут соответствовать GMP-требованиям (от англ. good manufacturing practice — надлежащая производственная практика), принятым на международном уровне. Кроме того, ввоз продукции, произведенной на таких площадках, будет разрешен в РФ только после того, как каждую из них проверят российские специалисты. Следует отметить, что импортеры уже заявили о том, что не успеют в назначенные сроки выполнить все требования, в результате чего с отечественного рынка ветеринарных препаратов может исчезнуть до 85% импортной продукции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что изменится с 1 сентября для водителей такси

Согласно новому закону о такси, который вступит в силу с первым днем осени, за отсутствие действующего полиса ОСАГО таксист может лишиться разрешения на оказание услуг по перевозке граждан. На текущий момент такого правила нет, при этом стоимость такого полиса для автомобиля такси в некоторых областях РФ достигает 160 тыс. руб.

Что изменится с 1 сентября для жильцов газифицированных домов

Согласно новому закону, который вносит изменения в порядок техобслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО), каждый собственник газифицированного дома или квартиры обязан заключить договор со спецорганизацией. Теперь это прописано в Жилищном кодексе РФ и является обязательным условием для получения газоснабжения. При этом исключительное право на оказание услуг по ТО ВДГО/ВКГО имеют газораспределительные организации, которые осуществляют транспортировку газа по сетям.

Что изменится с 1 сентября в интернете

Что изменится с 1 сентября для компаний, размещающих рекламу в интернете? Их ожидают новые штрафы за распространение рекламы без специальной маркировки. Закон об обязательной маркировке вступил в силу ровно год назад, однако штрафы за его нарушение до сих пор не взимались.

Согласно правилам, вступившим в силу с 1 сентября 2022 года, вся онлайн-реклама должна быть снабжена уникальным идентификатором, а информация о ней должна быть своевременно направлена в Роскомнадзор. Штрафы для нарушителей — физических лиц составят от 10 тыс. до 30 тыс. руб. в зависимости от вида нарушения, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Новые штрафы с 1 сентября

Также в первый день осени вступит в силу приказ Роскмонадзора с новыми критериями того, что подпадает под ЛГБТ-пропаганду. Так, в реестр запрещенных сайтов будут попадать площадки, где:

публикуется контент, направленный на возбуждение сексуального влечения к малолетним

содержится информация о способах самоубийства

создается положительный образ приверженцев ЛГБТ-отношений

размещаются информация с положительной оценкой операций по смене пола человека

пропагандируются ЛГБТ-отношения взамен традиционных

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