В Москве подорожает проезд в общественном транспорте: что с ценой билетов Цены на проезд в общественном транспорте Москвы вырастут с 15 октября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 15 октября в Москве меняются некоторые тарифы на проезд в общественном транспорте. Какой будет стоимость билетов и почему произойдет подорожание?

Как изменится стоимость проезда

Проезд по карте «Тройка» вместо 50 рублей обойдется в 54 рубля, по тарифу «90 минут» — в 81 рубль вместо прежних 75 рублей. Одна поездка на метро и МЦД по «Тройке» подорожает с 65 рублей до 71 рубля.

Также изменится стоимость единых проездных, записанных на «Тройку». Например, безлимитный на сутки обойдется в 315 рублей вместо 285, на трое суток — 600 вместо 540, на 30 дней — 2730 (вместо 2540), на 90 дней — 6600 (сейчас 6150). Повысятся тарифы на 30 и 90 дней, в которые включен проезд в зоне «пригород». Билеты теперь будут стоить 3240 и 8370 рублей соответственно.

При этом не меняется стоимость билетов на 365 дней: «Единый» в центральной зоне и пригороде, билет «Автобус — Трамвай».

«Стоимость одной поездки по билетам „Единый“ на 30 и 90 дней изменится в среднем всего на 2 рубля. Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной — 50 рублей. Стоимость проезда на регулярном речном транспорте сохраняем прежней», — уточнили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта останутся прежними.

Почему повысится стоимость проезда

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что ряд тарифов на проезд в городском транспорте столицы с 15 октября повысится в связи с инфляцией, а также ростом цен на топливо и электроэнергию.

Отмечается, что с 2011 по 2023 год рост стоимости проезда в Москве на 40% ниже уровня инфляции за этот же период. В российской столице пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за преодоленное расстояние намного ниже, чем в других мегаполисах РФ.

Какие новые правила проезда в поездах начали действовать с 1 сентября в РФ

Среди новых пунктов с 1 сентября 2023 года появился регламент для проводников, а также пассажиров поездов дальнего следования. Соответствующий приказ был подготовлен Минтрансом РФ и опубликован на сайте Федеральной пассажирской компании. Новые правила запрещают играть на музыкальных инструментах в электричках и поездах дальнего следования.

Теперь пассажир, который купил билет на нижнюю полку, обязан предоставить место у стола соседу сверху для приема пищи. Делать это необходимо по расписанию — не более 30 минут утром с 07:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00. В обеденное время — с 12:00 до 15:00 не более часа.

Теперь россияне могут путешествовать с паспортом, срок действия которого истек. Если документ был сдан на замену, то ехать разрешается по временному удостоверению личности.

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