Стало известно, как часто россияне ездят на такси и общественном транспорте НАФИ: россияне стали почти вдвое чаще ездить на такси за последние пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали почти вдвое чаще ездить на такси за последние пять лет. Данные соответствующего опроса 1,6 тысячи человек NEWS.ru предоставили в НАФИ. Если в 2018 году поездки на такси с той или иной периодичностью совершали 50 опрошенных из 100, то в 2013 году — уже 70. Портрет среднего пассажира такси сейчас — работающая женщина в возрасте от 35 до 44 лет. Чаще этой услугой пользуются жители городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек (80%).

За последние пять лет жители России стали активнее заказывать такси. Поездки на такси за минувший год совершили 70% россиян, что на 20 п.п. (процентных пунктов) больше, чем в 2018 году (50%), — сказано в исследовании.

В то же время за последний год большинство россиян (77%) выбирали для поездок на близкие расстояния автобусы, троллейбусы, трамваи или метро. Однако в сравнении с 2018 годом любителей общественного транспорта стало меньше на четыре процентных пункта.

Процент же владельцев машин за пять лет почти не изменился. Поездки на личном авто за год совершили 50% россиян против 51% в 2018 году. Каршеринг пока не стал привычным средством передвижения в масштабах страны, но спрос на краткосрочную аренду автомобилей все же повысился, особенно в крупных городах России. Еще в 2018 году сервисами каршеринга пользовались только 1% россиян, а сегодня —на три п.п. больше (4%).

Ранее стало известно, что спрос на автомобильные экскурсии в России вырос на 45% по сравнению с летом 2022 года. Об этом сообщали аналитики сервиса «Авито Услуги». По их словам, это обусловлено развитием внутреннего туризма. Самым популярным направлением для такого вида активности стал Краснодарский край.