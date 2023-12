В России в два раза вырос спрос на виниловые пластинки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в два раза вырос спрос на виниловые пластинки, передает ОТР. Новый тренд продолжает набирать обороты: поклонники все чаще ищут пластинки любимых исполнителей вместо того, чтобы слушать композиции на стриминговых сервисах. Один из собеседников телеканала отметил, что такой способ прослушивания музыки вызывает ностальгию по детству и навевает приятные воспоминания.

Всегда приятно найти какую-то песню на пластинке, которую ты слышал когда-то далеко в детстве. Она вроде бы и забыта, но ты ее слышишь и вновь проживаешь какие-то счастливые мгновения из детства, — подчеркнул он.

Как уточняет телеканал, по стране продажи пластинок увеличились за год более чем на 50%. При этом чаще всего меломаны покупают пластинки рок-исполнителей. Среди плюсов винила они называют особое звучание на проигрывателях.

Последняя песня группы The Beatles под названием Now and Then с вокалом Джона Леннона ранее возглавила музыкальный хит-парад Великобритании. Таким образом, музыканты побили собственный рекорд, возглавив рейтинг в 18-й раз.

Премьера последней песни группы The Beatles, в которой можно услышать вокал Джона Леннона, состоялась 2 ноября 2023 года. Музыкант написал ее еще в 1978 году, демоверсия хранилась у его вдовы Йоко Оно. Она передала Полу Маккартни аудиокассеты с черновыми записями, на которых была пометка «Для Пола».