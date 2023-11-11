Последняя песня The Beatles с вокалом Леннона возглавила хит-парад Британии

Фото: KPA/Global Look Press

The Beatles

Последняя песня группы The Beatles под названием Now and Then с вокалом Джона Леннона возглавила музыкальный хит-парад Великобритании, говорится на сайте Official Charts. Таким образом, музыканты побили собственный рекорд, возглавив рейтинг в 18-й раз.

Отмечается, что спустя всего лишь 10 часов после релиза песня заняла 42-ю строчку чарта, а позднее, 10 ноября, стала его лидером. Кроме того, сейчас у The Beatles самый большой разрыв за всю историю между выпусками синглов, занявших первое место в рейтинге, — 54 года.

Это ошеломляет. Это просто снесло мне крышу. Для меня это также очень эмоциональный момент. Мне это нравится! — отреагировал на это Пол Маккартни.

2 ноября состоялась премьера последней песни группы The Beatles, в которой можно услышать вокал Джона Леннона. Музыкант написал ее еще в 1978 году, демоверсия хранилась у его вдовы Йоко Оно. На записи основатель The Beatles не только поет, но и аккомпанирует на фортепиано. Почти через 15 лет после убийства Леннона, в 1980 году, Оно передала Маккартни аудиокассеты с черновыми записями, на которых была пометка «Для Пола». Он и Ринго Старр с использованием искусственного интеллекта доработали их и выпустили отдельной композицией.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев считает, что песня The Beatles с вокалом Леннона зазвучала как настоящий подарок всем битломанам. По его мнению, это большое событие для любителей хорошей музыки. Бабичев отметил, что в этом году культовые группы радуют и показывают мастер-класс, какой должна быть настоящая музыка.