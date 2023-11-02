Опубликована последняя песня The Beatles с вокалом Джона Леннона Опубликована последняя песня The Beatles «Now and Then» с вокалом Леннона

Фото: Petr David Josek/AP/TASS

Сегодня, 2 ноября, состоялась премьера последней песни группы The Beatles, в которой можно услышать вокал Джона Леннона, сообщается на официальном сайте коллектива. Демо-версия сингла Now And Then была записана еще в 1978 году, но доработать ее удалось только недавно при помощи искусственного интеллекта.

Отмечается, что демо-версия хранилась у вдовы Леннона Йоко Оно. На записи основатель The Beatles не только поет, но и аккомпанирует на фортепиано. В 1994 году Оно отдала фонограмму Полу Маккартни. Он вместе с Ринго Старром с использованием ИИ доработали ее и выпустили отдельной композицией.

Чтобы выпустить песню, музыкантам с помощью современных технологий пришлось разделить вокал, инструментальную часть и фоновые шумы. После чего голос Леннона был отреставрирован искусственным интеллектом.

В композиции также звучит и игра Джорджа Харрисона, который умер в 2001 году. Он еще в 1995 году по просьбе Маккартни записал партии акустической и электрогитары специально для этой песни. Сэр Пол добавил в трек свою бас-гитару и вокал, а Старр — свои ударные.

Накануне премьеры вышла 12-минутная документальная картина режиссера Оливера Мюррея о создании песни. В ней есть эксклюзивные кадры, сделанные в студии в 1990-е, когда три музыканта работали над некоторыми старыми треками.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru назвал Маккартни и группу Scorpions инструментом информационной войны. По его мнению, такие звезды отрабатывают определенную повестку, получая за это гонорар.