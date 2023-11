Сегодня, 2 ноября, состоялась премьера последней песни группы The Beatles, в которой можно услышать вокал Джона Леннона, сообщается на официальном сайте коллектива. Демо-версия сингла Now And Then была записана еще в 1978 году, но доработать ее удалось только недавно при помощи искусственного интеллекта.